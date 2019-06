OM : Un international guinéen se propose à Marseille

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

À la recherche de renforts défensifs durant ce mercato, l’Olympique de Marseille creuse actuellement une piste en Suisse.

Cet été, le club phocéen a besoin de plusieurs recrues. En attaque, mais aussi en défense, et plus particulièrement en défense centrale. Alors que Rolando, Abdennour et Hubocan ont fait leurs valises, l’OM n’a plus que Kamara, Caleta-Car et Rami pour former une charnière. Autant dire que Villas-Boas va devoir se trouver un nouvel élément défensif. Sous la menace du fair-play financier de l’UEFA, l’OM ne dispose pas d’un gros budget et devra donc la jouer malin cet été.

Et selon Soccer Link, la formation olympienne aurait été approchée pour Mohamed Ali Camara. Sous contrat jusqu’en 2022 chez les Young Boys de Berne, le joueur de 21 ans est estimé à 15 millions d’euros. Mais pas sûr que l’OM débourse une telle somme pour un élément qui n’a disputé que 14 matchs en Suisse la saison dernière. Mais au moins, l’OM peut garder l’international guinéen sous le coude en cas de besoin, si les autres pistes défensives venaient à capoter d’ici à la fin août.