OM : Un international algérien dans le viseur de Longoria ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Taulier du Bétis Séville depuis 5 ans, Aïssa Mandi a rejoint Villarreal l’été dernier. Mais l’international algérien peine à s’imposer avec Unai Emery…

Ancien défenseur du Stade de Reims et du Bétis Séville, le polyvalent Aïssa Mandi s’était imposé comme une valeur sûre de la Liga espagnole à son poste. Son état d’esprit, sa régularité et sa polyvalence avaient convaincu Villarreal de le recruter en tant que joueur libre à l’issue de son contrat avec le Bétis. Mais pour le moment, l’aventure d’Aïssa Mandi à Villarreal n’est pas une grande réussite. Avec seulement 8 matchs de Liga au compteur, l’international algérien de 30 ans n’est pas un titulaire aux yeux de son entraîneur Unai Emery, ce qui pourrait provoquer son départ bien plus vite que prévu selon les informations du média Al-Ain. Et un club huppé de Ligue 1 serait intéressé par son arrivée, il s’agit de l’Olympique de Marseille.

Mandi recruté en cas de départ cet hiver ?

Pour le moment, Jorge Sampaoli est armé à ce poste de défenseur central avec Luan Peres, Duje Caleta-Car, William Saliba, Alvaro Gonzalez ou encore Leonardo Balerdi. Mais le mercato ne fait que commencer et il pourrait y avoir un ou deux départs dans ce secteur de jeu. Ces derniers jours, Caleta-Car a été associé à des clubs anglais et il n’est pas classé secret défense que le Croate sera vendu par l’OM à un an et demi de la fin de son contrat en cas de grosse offre. Remplaçant cette saison, Alvaro figure lui dans le viseur de Bordeaux et de plusieurs clubs de Liga espagnole. Si une offre parvient sur le bureau de Pablo Longoria et que celle-ci intéresse le défenseur de l’OM, un départ sera aussi envisagé. Pour ces deux raisons, l’Olympique de Marseille scrute plusieurs défenseurs centraux et Aïssa Mandi en fait donc partie. Il se murmure qu’un prêt avec une option d’achat avoisinant les 8 millions d’euros pourrait permettre à Marseille de rafler la mise et de recruter Aïssa Mandi. Reste maintenant à voir si l’opération avancera dans les jours à venir, alors que le défenseur de Villarreal vient de partir avec l’Algérie pour la préparation de la CAN 2022.