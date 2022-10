OM : Un flop de retour en janvier, surprise !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté avec option d’achat à l’Olympiakos par l’OM cet été, Konrad de la Fuente peine à s’imposer en Grèce.

Tube de l’été à l’Olympique de Marseille il y a un an, Konrad de la Fuente s’était éteint au fil de la saison sous les ordres de Jorge Sampaoli. Après un début de saison prometteur, ponctué par des passes décisives contre Bordeaux ou encore Montpellier, l’international américain de 23 ans avait totalement disparu des radars. Durant l’intersaison, Igor Tudor a fait savoir à Pablo Longoria qu’il ne comptait pas sur l’ex-attaquant de la réserve du FC Barcelone. Le président de l’OM s’est ainsi démené pour lui trouver une porte de sortie et c’est donc à l’Olympiakos que Konrad a posé ses valises sous la forme d’un prêt. Néanmoins, son aventure en Grèce tourne pour l’instant au fiasco avec seulement cinq apparitions sous le maillot de l’Olympiakos toutes compétitions confondues.

Konrad de la Fuente de retour à l'OM cet hiver ?

Avec un total de 197 minutes cette saison à l’Olympiakos, Konrad de la Fuente est en plein doute. Un départ lors du mercato hivernal est ainsi envisagé selon Calcio Mercato, qui indique qu’un retour de l’international américain à Marseille au mois de janvier est possible. En effet, si aucune porte de sortie n’est trouvée à Konrad de la Fuente, alors Pablo Longoria acceptera de faire revenir l’ailier américain. Et pour cause, il est probable que même à Marseille, malgré une concurrence démentielle dans le secteur offensif (Ünder, Harit, Payet, Sanchez, Suarez, Dieng, Gerson), Konrad de la Fuente bénéficie de plus de temps de jeu qu’à l’Olympiakos, où son adaptation ne s’est pas bien passée. En Provence, Igor Tudor pourrait par exemple utiliser Konrad dans une position de piston gauche en doublure de Nuno Tavares, qui n’a pas de remplaçant attitré à l’OM. C’est dans ce rôle que Konrad avait effectué ses meilleurs matchs sous Jorge Sampaoli en début de saison dernière…