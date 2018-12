OM : Un Falcao ou un Batshuayi, ce consultant rêve d'un mercato de fou

Dans : OM, Mercato, Monaco.

Après avoir longtemps tenté de défendre l’indéfendable, Rudi Garcia a reconnu qu’il lui manquait un finisseur dans son effectif pour permettre à l’OM de répondre présent sur l’ensemble de la saison.

Un message bien évidemment destiné à Kostas Mitroglou et Valère Germain, qui ne parviennent pas à justifier leur transfert et peinent encore plus cette saison. Le message est aussi adressé à la direction du club, qui va devoir faire venir un buteur, ce qui n’est jamais évident au cœur de la saison. Résultat, tout le monde se demande quel profil pourrait convenir. Ancien membre d’OM TV désormais consultant, Jean-Charles de Bono n’y va pas par quatre chemins, et rêve de voir un attaquant de prestige arriver, et si possible avec une connaissance de la Ligue 1 pour éviter un gros temps d’adaptation. Comme Falcao, par exemple…

« Si il faut recruter un véritable attaquant (cet hiver), il va falloir lâcher des billes. S’il y a une embrouille dans un club des tiraillements… le bon joueur qui va s’adapter de suite, il va falloir mettre le paquet ! Je vais dire une bêtise, mais un profil comme Falcao, tu pourrais récupérer ce genre de joueur présent dans le championnat qui va te coûter cher. Tu peux te faire prêter Michy… », a livré sur Football Club de Marseille Jean-Charles de Bono, qui voit bien l’OM tenter sa chance sur de gros dossiers. Même si le dernier gros dossier en attaque a duré tout un été, et n’a pas abouti puisque Mario Balotelli était finalement resté à Nice.