OM : Un deal en or proposé à Marseille pour Thauvin !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Désireux d’alléger sa masse salariale au mercato, l’Olympique de Marseille devrait tabler sur encore un départ au minimum durant ce mercato. Florian Thauvin, qui a clamé son envie de poursuivre l’aventure en Provence, sera-t-il sacrifié par sa direction ? Pour l’heure, cela ne semble pas être la tendance. Mais en Angleterre, le nom du champion du monde 2018 circule tout de même. Du côté d’Arsenal, qui est intéressé par son profil en dépit de son prix élevé, mais également à West Ham.

A en croire les informations de Sky Sports, des intermédiaires auraient d’ailleurs suggéré aux Hammers de proposer 40 ME en plus de l’attaquant mexicain Chicharito Hernandez en échange de Florian Thauvin. La réponse des clubs de West Ham et de Marseille n’est pas précisée. Mais nul doute que si une telle offre arrivait sur la table de Jacques-Henri Eyraud, celui-ci y réfléchirait à deux fois avant de refuser. Car elle permettrait à Marseille de réaliser une très grosse plus-value avec Thauvin, en plus de se renforcer avec un attaquant axial de calibre international. L’évolution de ce dossier sera donc à suivre au plus près dans les prochains jours du côté de Marseille…