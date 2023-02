OM : Un club de Ligue 2, le match parfait pour Vitinha !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Recrue la plus chère de l'Histoire de l'OM pour 32 millions d'euros, Vitinha attend plus de temps de jeu chez les Phocéens. Titularisé seulement une fois, il devrait être dans le onze face à Annecy en quart de finale de la coupe de France.

L'OM le désirait, l'OM l'a payé cher et pourtant Igor Tudor ne lui fait pas encore confiance. Transféré de Braga pour 32 millions d'euros, Vitinha ronge son frein à Marseille pour le moment. Dans une équipe phocéenne qui tourne fort, l'attaquant portugais doit se contenter du banc de touche depuis un mois. Son temps de jeu est vraiment famélique puisqu'il n'a bénéficié que d'une titularisation face à Nice, ne restant sur la pelouse que 45 minutes ce soir-là. Sinon, ses entrées en jeu n'ont pas dépassé 9 minutes de présence sur le terrain.

Annecy, le rendez-vous de Vitinha est arrivé

Une situation qui aurait de quoi frustrer ce prometteur attaquant portugais, taulier dans son ancien club de Braga. Toutefois, mercredi va signifier la fin du tunnel pour Vitinha. En effet, sa présence est attendue dans le onze titulaire de l'OM pour la réception d'Annecy (Ligue 2) en quart de finale de la coupe de France, au stade Vélodrome. Si la coupe tient à cœur aux Phocéens, l'obstacle haut-savoyard ne semble pas suffisamment élevé pour mettre l'équipe type.

Moins frais physiquement et avec un déplacement périlleux à Rennes à négocier, l'OM doit faire tourner mercredi soir. Cela bénéficiera à Vitinha mais aussi à d'autres remplaçants d'Igor Tudor comme Dimitri Payet ou Azzedine Ounahi. Une situation difficile pour ces joueurs et notamment pour le très attendu Vitinha, lequel devra profiter de ce match de coupe pour marquer et assurer la qualification de son club en demi-finale. Une grande prestation lui sera indispensable pour bousculer l'ordre établi et espérer participer au sprint final de l'OM en championnat.