OM : Un clash pour signer à Marseille, M’Baye Niang s’agace

Dans : OM.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, M’Baye Niang n’est pas insensible à l’intérêt du club phocéen. Mais pas question pour lui de partir au clash contre le Stade Rennais.

M’Baye Niang à l’Olympique de Marseille, c’est possible ? Sur le plan financier, cela paraît difficile compte tenu de la situation du deuxième de Ligue 1. En tout cas, la direction olympienne aurait déjà contacté l’attaquant que le Stade Rennais s’était offert pour 15 M€ l’été dernier. Et de son côté, l’ancien Caennais s’est montré intéressé. Nos confrères du Onze Mondial en ont même rajouté une couche ce vendredi en affirmant que Niang forçait son départ. En effet, l’international sénégalais, confiné dans le Sud-Est de la France, aurait « résilié le bail de location de son domicile rennais » et « n'aurait plus l'intention de revenir à Rennes ».

Une information rapidement démentie par le principal intéressé. « Amis média, j'ai beaucoup de respect pour vos papiers en général mais il ne faut surtout pas commencer à créer des polémiques inutiles à mon sujet, a réagi l’avant-centre des Rouge et Noir sur Twitter. D'une part, j'ai beaucoup de respect pour le club de Rennes. D'autre part, j'ai rapatrié des effets personnels suite à un cambriolage regrettable que ma famille et moi avons subi... » M’Baye Niang ne dément pas ses envies d’ailleurs. Mais une chose est sûre, c’est qu’il ne mettra pas la pression sur ses dirigeants.