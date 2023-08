OM ‍: Un attaquant mystère, Longoria prépare encore un coup

Dans : OM.

Déjà bien fourni dans le secteur offensif, l’OM pourrait recruter un attaquant de plus lors du mercato estival. Mais tout est conditionné aux potentiels départs de Cengiz Ünder et de Ruslan Malinovskyi.

L’attaque est le secteur qui a été le plus renforcé par la direction de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival avec les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et liman Ndiaye. Le secteur offensif de l’OM a fière allure d’autant que l’on peut également rajouter à cette liste Amine Harit, Azzedine Ounahi et deux joueurs en instance de départ mais qui font toujours partie de l’effectif à ce jour : Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi.

Un attaquant à l'OM en cas de départ de Cengiz Ünder

Devant la presse jeudi après-midi, Pablo Longoria a confié qu’en dehors des départs qui seront tous compensés, Marseille ne cherchait plus qu’un latéral droit. Cela signifie que si le départ de Cengiz Ünder vers Fenerbahçe, très chaud mais toujours pas officiel, venait à se confirmer, alors Marseille se mettrait en quête d’un nouveau joueur offensif. Une tendance confirmée par Le Phocéen, qui explique dans son édito qu’à ce jour, les quatre joueurs de couloir de Marcelino sont Ounahi, Harit, Sarr et Ünder en plus du jeune Mughe, excellent lors de la préparation.

Dans le cas où l’international turc viendrait à partir, Pablo Longoria et Javier Ribalta devraient répondre du tac au tac avec la venue d’un joueur offensif capable d’évoluer dans le couloir gauche. Reste que pour l’heure, aucune piste n’a filtré pour ce poste. Pablo Longoria et Javier Ribalta, qui ont sans doute déjà ciblé le potentiel successeur de Cengiz Ünder, se veulent discrets et pourraient donc réserver une nouvelle surprise de taille aux supporters avec une recrue mystère dégotée dès lors que l’ancien attaquant de la Roma aura fait ses valises pour la Turquie. Reste à savoir si l’état-major de l’OM cherche un titulaire ou davantage un joueur de rotation pour occuper le flanc gauche de l’attaque alors que les trois autres postes offensifs sont réservés à Aubameyang et Ndiaye dans l’axe et à Sarr à droite.