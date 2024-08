OM ‍: Un attaquant arrive, Longoria a tranché ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a réussi ses débuts en Ligue 1, mais la grave blessure de Faris Moumbagna change la stratégie de Pablo Longoria en cette fin de mercato.

La fête a été belle, enfin presque, pour les supporters de l'Olympique de Marseille qui se sont régalés devant le festival offert par leur équipe préférée samedi à Brest. Cependant, la sortie de Moumbagna visiblement sérieusement touché au genou droit quelques minutes après avoir remplacé Wahi, a plombé l'ambiance du côté de Roberto De Zerbi et des joueurs phocéens, conscients que l'attaquant serait probablement absent plusieurs mois. A moins de deux semaines de la fin du mercato estival, la question est donc de savoir si Pablo Longoria et Mehdi Benatia vont faire signer un nouvel attaquant, alors que la venue d'Elye Wahi semblait avoir mis un point final au mercato offensif de l'OM. La réponse est déjà connue, et c'est un grand oui. Le duo à la tête de l'Olympique de Marseille n'a pas attendu le résultat des examens que l'attaquant camerounais va passer dans la journée pour décider de se remettre au travail dans le but de dénicher un nouvel avant-centre confirme FootMercato.

Moukoko finalement à l'OM cet été ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐘𝐎𝐔𝐒𝐒𝐎𝐔𝐅𝐀 𝐌𝐎𝐔𝐊𝐎𝐊𝐎 #18 (@youssoufa_10)

Il est vrai que la semaine passée, lors de la présentation des nouveaux joueurs, Pablo Longoria avait clairement fait savoir qu'il voulait que Roberto De Zerbi ait à sa disposition de nouveaux renforts dans le secteur offensif, et c'était avant la blessure de Faris Moumbagna. Reste à voir quel joueur peut s'offrir l'Olympique de Marseille compte tenu de ses récents investissements. La piste Eddie Nketiah semble être à oublier, mais le nom de Youssoufa Moukoko, le jeune attaquant international allemand du Borussia Dortmund, est de nouveau cité dans les couloirs de la Commanderie. Cette piste avait déjà été évoquée durant ce mercato estival 2024, mais elle ne s'était pas concrétisée. Cependant, le dossier ayant déjà été bien travaillé, Pablo Longoria pourrait rapidement renouer le contact avec les dirigeants du club allemand et finaliser l'opération plus rapidement que s'il devait recommencer tout à zéro. C'est du moins ce qui se chuchote du côté de Marseille.