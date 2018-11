OM : Un accueil houleux pour les joueurs face à Dijon ?

Dans : OM, Ligue 1.

Pour le dernier match avant la trêve de novembre, les joueurs marseillais n’auront pas le droit de se louper ce dimanche face à Dijon.

Alors qu’arrivent trois matchs « abordables » face à Dijon donc, Amiens puis Reims, le club olympien doit mettre un terme à une série inédite sous Rudi Garcia de quatre défaites consécutives, deux en championnat, et deux en Coupe d’Europe. Les supporters marseillais ont en tout cas beaucoup de mal à digérer cette sortie prématurée en Coupe d’Europe, surtout après l’épopée de la saison passée. Résultat, plusieurs joueurs craignent un accueil musclé pour leur retour au Vélodrome ce dimanche, annonce RMC.

Si les fans de l’OM se sont montrés jusqu’à présent plutôt conciliants, la grogne de l’automne 2017 pourrait refaire surface. Pour mémoire, des banderoles assez musclées avaient été affichées à l’encontre de Frank McCourt et Rudi Garcia notamment, ce qui n’avait pas empêché l’OM de progressivement inverser la tendance pour terminer la saison de belle manière. « On ne doit pas craindre les retrouvailles avec nos supporters », a en tout cas confié Morgan Sanson à la radio sportive, histoire de rappeler que les joueurs marseillais espéraient plus du soutien que des sifflets de la part de leurs supporters ce dimanche.