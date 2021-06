OM : Umtiti, une rumeur farfelue à jeter

Dans : OM.

Il y a quelques jours, la presse espagnole dévoilait l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le défenseur de Barcelone, Samuel Umtiti.

En manque de temps de jeu en Catalogne, le champion du monde 2018 ferait l’objet de négociations entre Barcelone et l’OM selon la presse espagnole. Celle-ci affirmait qu’en marge des discussions pour Konrad de la Fuente, Pablo Longoria et Joan Laporta avaient évoqué le cas de Samuel Umtiti. Cela tombe bien, Marseille veut recruter au moins deux défenseurs centraux au mercato. Cela étant, la piste menant à l’ex-défenseur de l’Olympique Lyonnais n’est pas crédible selon La Provence, qui affirme que l’OM n’a aucunement l’intention de recruter « Big Sam », un défenseur excellent mais dont le salaire est aussi colossal que le physique est fragile.

Pour ces deux raisons, l’Olympique de Marseille ne souhaite pas approfondir la piste Samuel Umtiti au mercato. A ce poste, la priorité du club phocéen est bien connue. Il s’agit de David Luiz, libre de tout contrat après son expérience à Arsenal. Preuve de sa détermination à l’idée de ramener l’ex-défenseur de Chelsea et du PSG à Marseille, Jorge Sampaoli s’est déplacé en personne au Brésil dans le but de convaincre l’expérimenté défenseur brésilien. La piste tient d’autant plus la corde que la proposition salariale de Marseille est supérieure à celle de Benfica Lisbonne, un autre club qui s’est rapproché de David Luiz au mercato. En défense, l’OM piste également William Saliba. Mais en ce qui concerne le défenseur d’Arsenal, prêté à Nice cette saison, tout est plus difficile. En raison de son âge, le tarif est exorbitant et Marseille privilégie un prêt sec. De son côté, le joueur ne fait pas (encore) de Marseille une priorité. Reste ensuite le cas de Leonardo Balerdi, que Jorge Sampaoli souhaite conserver, mais pour qui Pablo Longoria n’a pas l’intention de dépenser plus de 10 ME.