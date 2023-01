OM : Tudor traîné dans la boue, Di Meco a honte de Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi (19h), l'OM reçoit le FC Lorient en Ligue 1. Les Phocéens comptent bien surfer sur leur très belle série sur la scène nationale.

L'OM est en très belle forme depuis quelques semaines en Ligue 1. Les hommes d'Igor Tudor sont invaincus depuis le 22 octobre et une défaite au Stade Vélodrome face à Lens. Ce samedi contre Lorient, les Phocéens ont l'occasion de confirmer un peu plus leur place sur le podium mais également de mettre la pression sur les Sang et Or. En plus des résultats probants, le style de jeu plait beaucoup aux fans et observateurs de l'OM. Pourtant, nombreuses étaient les critiques sur Igor Tudor et sa capacité à diriger un club comme Marseille lors de son arrivée. Du côté d'Eric Di Meco, on veut notamment rendre hommage aux prouesses réalisées par le coach croate de l'Olympique de Marseille.

Tudor, tout Marseille s'est trompé

𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 ⚽️



Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 reçoivent 𝑳𝒐𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕 ce soir à 1️⃣9️⃣H pour clôturer cette première moitié de saison #OMFCL 👊🔵⚪️



👤 Bastien Dechepy pic.twitter.com/ShJDY0v03U — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas manqué de féliciter Tudor mais également de tacler ses détracteurs. « Je me régale à voir jouer l'OM. Les mecs courent. Ce qui me plait, c'est que dès que ça perd le ballon, les joueurs veulent le récupérer. C'est un jeu très vertical. Ce que fait l'OM cette année, ça me plait. Je suis content que Tudor soit enfin reconnu. On a été malpoli lors de son arrivée. Tudor a été sifflé comme un malpropre, ce n’est pas de sa faute si des joueurs devaient partir (...). Il y en a quelques-uns qui doivent se la manger aujourd’hui, on a été indécent. C'est plus que de l'impolitesse. Il fait bien jouer l'OM. On va attendre la fin de saison mais je me rends compte que dès que l'OM joue moins, l'équipe fait mal à l'adversaire », a notamment indiqué Eric Di Meco, plus que satisfait de ce que les Marseillais montrent depuis un certain temps. A noter que l'effectif phocéen devrait encore changer dans les prochains jours puisqu'un joueur offensif est attendu prochainement. Reste à connaitre son identité.