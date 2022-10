OM : Tudor se plante, il veut sauver Payet

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille joue son avenir en Ligue des champions. Un match contre Francfort qui intervient au moment où l'OM connaît un sacré coup de froid en Ligue 1, ce qui met Igor Tudor sous pression.

Les supporters marseillais ne sont pas dupes, leur équipe préférée traverse un passage à vide en Championnat, les trois défaites consécutives contre Ajaccio, Paris et Lens ayant fait sortir l’équipe d’Igor Tudor du podium et même des places européennes. L’heure est à la mobilisation générale du côté de la Commanderie, car en attendant de jouer le week-end prochain à Strasbourg, l’Olympique de Marseille disputera mercredi soir au Deutsche Bank Park un match décisif en Ligue des champions. Grâce à ses deux victoires face au Sporting, l’OM s’est relancé dans la course au ticket pour les huitièmes de finale de la C1. Alors, pour essayer de renverser une tendance un peu négative, Vikash Dhorasoo estime que l’entraîneur croate de Marseille doit impérativement relancer Dimitri Payet.

Payet peut relancer l'OM

300ème épisode et l’amour est toujours intact 🫡♥️

Marseillais à vie @OM_Officiel pic.twitter.com/AIf5FY9uz7 — Dimitri Payet (@dimpayet17) August 21, 2022

Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, l’ancien joueur du PSG et de l’OL, pour ne citer que ces deux clubs, estime qu'Igor Tudor ne doit pas s’enfermer dans des choix qui sont actuellement négatifs. « En Ligue 1, l’OM n’est plus à une place qualificative pour la Ligue des champions, devant il y’a Lorient, Lens, Rennes. Perdre contre Paris au Parc des Princes, c’est différent, mais perdre au Vélodrome contre Ajaccio, et reperdre contre Lens qui est un adversaire direct. Il y a un vrai petit problème de gestion d’effectif. Quand Igor Tudor a changé trois joueurs (Under à la place d’Harit, Dieng à la place de Sanchez et Payet à la place de Guendouzi à la 76e), je n’ai pas senti qu’ils étaient à fond et je n’ai pas senti que Payet était hyper content d’entrer à ce moment-là. Et ils prennent le but tout de suite, malheureusement pour eux. Je me dis que c’est peut-être le moment de relancer Payet », a confié Vikash Dhorasoo, persuadé que cela peut remettre l’Olympique de Marseille sur de bons rails.