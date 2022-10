L1 : Climatisé par Lens, l'OM n'y arrive vraiment plus

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 12e journée

Orange Vélodrome

OM-RC Lens 0-1

But : Pereira da Costa (78e)

Dominateur, l'OM s'est cassé les dents sur la défense lensoise et un grand Brice Samba. Pereira da Costa a finalement crucifié les Marseillais en fin de match pour offrir le succès à Lens (1-0) et la deuxième place de L1.

Battu par Ajaccio puis le PSG, l'OM avait à cœur de réagir mais surtout pas le choix. En face, Lens était devant les Marseillais au classement au moment du coup d'envoi. Les Marseillais voulaient leur reprendre la place sur le podium et le montraient sur le terrain. Plus agressif, l'OM étouffait le RC Lens et augmentait son emprise au fur et à mesure de la première période. Heureusement pour les Sang et Or, Brice Samba était dans un grand soir. Il mettait notamment fin à la belle percée d'Harit avec une belle parade (30e). Clauss trouvait lui le poteau après un petit pointu (43e). Les Marseillais semblaient tout proches de faire la décision face à une équipe lensoise heureuse de ce score à la pause.

79' (0-1)



⚽️ David Pereira da Costa ouvre le score !!! Le milieu #MadeInGaillette arme un boulet de canon des vingt mètres. C'est touché par Balerdi mais le ballon vient heurter la barre avant de finir au fond 💥



But à voir gratuitement sur l'appli @FreeLigue1

👇#OMRCL — Racing Club de Lens (@RCLens) October 22, 2022

La seconde période était aussi animée mais Lens sortait du bois. Fofana envoyait un beau centre dans la surface marseillaise mais Abdul Samed était trop court (49e). Derrière, ça partait d'un but à l'autre. Samba arrêtait un tir de Mbemba des jambes (63e) tandis que son homologue Pau Lopez stoppait lui un tir de Fofana (67e). L'odeur du KO était présente au stade Vélodrome mais les Marseillais restaient plus dominateurs. On pensait que cela basculerait pour eux quand Pereira da Costa envoyait une belle frappe des 25 mètres, déviée par Balerdi, pour marquer le but de la victoire. Un petit hold-up mais l'essentiel est là pour le Racing, deuxième de L1 avec 27 points. L'OM est quatrième, quatre points derrière après sa troisième défaite de rang.