OM : Tudor et ses excuses en bois, il accuse

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Igor Tudor est dans l’œil du cyclone après le match nul de l’OM face à Strasbourg (2-2), dimanche soir au Vélodrome.

Les choix de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ont été massivement critiqués par les supporters. Et pour cause, Igor Tudor a procédé à deux changements ultra-défensifs pour le dernier quart d’heure en faisant sortir Sanchez et Malinovskyi afin de faire entrer Bailly et Guendouzi. Quelques minutes plus tard, l’OM a encaissé deux buts coup sur coup et a concédé le match nul (2-2). Après le match, Igor Tudor n’a pas regretté ses choix et s’est réfugié contre l’arbitrage, qu’il a trouvé très sévère à l’encontre de l’Olympique de Marseille avec le carton rouge de Leonardo Balerdi en première mi-temps. Une communication qui agace au plus haut point sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, où Dominique Sévérac n’a pas raté l’entraîneur croate de Marseille en le dézinguant sans prendre de gants.

« Après la défaite contre le PSG en Ligue 1, toute la conférence de presse d’Igor Tudor c’était dire qu’en face il y avait Kylian Mbappé et qu’il ne pouvait rien faire contre lui. Deux semaines après, à la sortie du match contre Strasbourg, il nous dit que c’est la faute de l’arbitre. En fait, c’est pratique quand même car à chaque fois qu’il perd, il y a une bonne raison. Je trouve que c’est une facilité de communication chez pas mal d’entraîneurs de toujours porter la faute sur les autres, il y a des spécialistes pour ça. Le penalty de Sanchez ? Ca ressemble a un penalty de compensation, comme s’il avait été sévère pour le carton rouge de Balerdi et qu’il compensait avec le penalty pour l’OM » a balancé le journaliste du Parisien, très critique à l’encontre d’Igor Tudor en raison de la communication du coach marseillais, qui a tendance à se chercher quelques excuses en conférence de presse ces derniers temps. Les supporters de l’OM espèrent que Tudor n’aura pas à en chercher dimanche prochain après le déplacement à Reims.