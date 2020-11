OM : Trump ou Biden ? Daniel Riolo élit Marseille pire équipe de l'histoire

Dans : OM.

L'OM a touché le fond ce mardi soir avec un revers 3-0 face au Porto. Le 12e consécutif à ce niveau, et aucune réaction en vue.

Inoffensif contre l’Olympiakos, apathique contre Manchester City, l’OM est arrivé à Porto en victime. En dehors d’un penalty manqué par Dimitri Payet en début de match, la rencontre s’est déroulée en sens unique en faveur des Portugais, qui ont déroulé sur le score de 3-0. Rien n’allait à Marseille, de la défense avec ses erreurs et ses relances approximatives, à un milieu qui ne parvient à faire aucune différence et se contente de courir après le ballon, sans oublier une attaque transparente avec des joueurs qui ne croient plus en ce qu’ils font. Les défaites s’enchainent et le constat est forcément sévère vu le niveau de jeu affiché. Dans les prochains jours, cela va tomber très fort sur l’OM, et Daniel Riolo a été l’un des premiers à dégainer, avec des mots qui font très mal.

« Il n’y a pas de passes, pas de frappes. Tous les bilans, les stats, les records, tout ce qui sort sur les défaites d’affilée, les tirs cadrés. Je ne suis pas sûr d'avoir vu une équipe aussi faible en Ligue des Champions. C’était déjà pas terrible il y a quelques années quand ils ont fait un zéro pointé. Tu les mets face aux autres équipes du chapeau 4, ils finissent dernier. Ils sont derrière Midtjylland, Basaksehir ou Moscou. C’est dramatique ce que fait l’OM », a allumé le consultant de RMC, pour qui la formation d’André Villas-Boas n’a pas sa place en Ligue des Champions, et fait clairement honte au football français.