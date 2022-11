OM : Igor Tudor, c'est 3 points contre l'OL ou il est viré

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La pression sera totale sur les épaules d’Igor Tudor pour le match de l’OM contre Lyon dimanche soir au Vélodrome.

Battu par Tottenham mardi soir, l'Olympique de Marseille est passé tout proche d’un grand bonheur. Mais la conclusion de la soirée a été tragique pour Igor Tudor avec une défaite et une élimination de toutes les compétitions européennes alors qu’un nul aurait au moins permis de sauver la casse avec une qualification en Europa League. Les résultats sont très décevants depuis plusieurs semaines, à l’image du match nul concédé à Strasbourg le week-end dernier. La pression est de plus en plus forte sur les épaules d’Igor Tudor et deux matchs compliqués se profilent pour le coach de l’OM avant la Coupe du monde : la réception de Lyon d’abord puis le déplacement à Monaco, ensuite. Dans son édition du jour, La Provence fait un état des lieux de la situation et à en croire le journal provençal, une défaite dans l’Olympico dimanche soir pourrait sérieusement menacer Igor Tudor.

Igor Tudor viré en cas de défaite contre l'OL ?

« Après un été marqué par des conflits entre l’ancien défenseur de la Juventus et son groupe, la pression était retombée grâce aux bons résultats. Des éclats de voix ont été entendus avant-hier soir en coulisses après le coup de sifflet final. L’incroyable couac de communication entre le staff et les joueurs en est évidemment la cause. Mais il illustre bien le malaise régnant ces jours-ci dans le vestiaire. A trois jours d’un Olympico capital, Igor Tudor est plus que jamais sous pression » peut-on lire dans les colonnes de La Provence, où l’on fait bien comprendre qu’une défaite de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir pourrait sonner la fin de l’aventure d’Igor Tudor en Provence.

Gerson, Payet, le vestiaire est déchiré

Face à un adversaire reboosté par deux victoires consécutives et la venue, justement, d’un nouveau coach (Laurent Blanc), la menace est réelle pour Marseille. Reste à voir quels seront les choix d’Igor Tudor alors que ces dernières semaines, l’entraîneur croate a perdu le soutien de plusieurs poids-lourds du vestiaire. Gerson bien sûr, grand artisan de la qualification en Ligue des Champions et qui ne bénéficie plus du tout de temps de jeu à Marseille. Dimitri Payet ensuite, qui n’a pas été sollicité pour entrer en jeu face aux Spurs malgré son bon match à Strasbourg et son statut. Mais également Cengiz Ünder, qui entre régulièrement en jeu mais qui n’est plus dans les petits papiers d’Igor Tudor pour débuter les gros matchs. Cela fait bien des problèmes à gérer pour l’ex-entraîneur du Hellas Vérone…