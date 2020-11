LdC : Record de nullité, l’OM coule à Porto

Dans : Ligue des Champions.

Porto bat l’OM 3-0

Buts pour Porto : Marega (4e), Sergio Oliveira (28e sp), Luis Diaz (69e)

L'OM n'a une nouvelle fois pas été à la hauteur de l'enjeu ce mardi, concédant une cinglante défaite 3-0 face à une formation du FC Porto largement au-dessus.

Attendu au tournant pour éviter une troisième défaite de rang dans cette phase de poule, l’OM commençait son déplacement à Porto de la pire des façons. Une mauvaise relance de Caleta-Car, et Marega poussait au fond un centre de Corona (1-0, 4e). Un pénalty provoqué par Thauvin pouvait sauver ce début de match, mais Payet le tirait au-dessus (10e). En revanche, pour un tacle en retard d’Amavi, Porto ne laissait pas passer sa chance sur pénalty, avec le but de Sergio Oliveira (2-0, 28e).

L’OM ne parvenait pas à réagir, et se dirigeait ainsi tout droit vers un zéro pointé à la fin de la phase aller, et ainsi sa 12e défaite de rang dans cette épreuve, un record qu’Anderlecht n’est plus seul à posséder désormais. Le dernier but de Luis Diaz qui faisait gonfler le score n’était qu’anecdotique (3-0, 69e) tant les deux équipes ne boxaient pas dans la même catégorie. Ce qui laisse donc peu d’espoir à l’OM d’entrevoir une deuxième phase plus réjouissante, avec un match retour contre Porto qui viendra vite pour éviter d’être le seul club de l’histoire à perdre 13 fois de suite en Ligue des Champions. Triste objectif.