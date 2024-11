OM ‍: Trop jeunes et trop payés, le projet de McCourt menacé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En mai dernier, le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt avait exposé un nouveau projet. L’Américain envisageait la possibilité de racheter ou de conclure un partenariat avec un club satellite pour y faire jouer ses jeunes. Mais quelques mois plus tard, l’idée se heurte à des obstacles.

L’Olympique de Marseille pense aussi aux jeunes. Dans un entretien accordé à différents médias en mai dernier, Frank McCourt avait partagé des axes de développement pour le club phocéen. Le propriétaire américain évoquait son souhait d’investir sur le centre de formation et dans la quête d’un club satellite pour favoriser la progression des talents prometteurs. « Nous devons progresser, notamment sur les infrastructures, et générer plus de revenus, expliquait l’homme d’affaires. Le centre de formation a besoin d'investissements. »

« Nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents, afin de les garder et de les voir s'épanouir », avait ajouté Frank McCourt. Peu de temps après, les premières rumeurs évoquaient des discussions avec Pau. Mais force est de constater que ces échanges n’ont rien donné. Quelques mois plus tard, le projet n’a toujours pas abouti et La Provence explique les raisons de ce blocage. L’Olympique de Marseille, qui souhaite caser ses jeunes au sein d’une équipe plus compétitive que sa réserve qui évolue en National 3, a aussi entamé des négociations avec Aubagne et Martigues.

L'OM n'abandonne pas

Mais le pensionnaire de National aimerait que le club phocéen prenne en charge les salaires des joueurs prêtés, trois fois supérieurs à ceux de ses propres éléments. Quant à l’écurie de Ligue 2, sa politique de recrutement est davantage orientée sur des profils plus expérimentés et donc plus âgés. Ces obstacles ralentissent la mise en place du projet annoncé par Frank McCourt. Mais l’Olympique de Marseille n’abandonne pas et prend actuellement le temps d’analyser le fonctionnement des clubs susceptibles d’accueillir ses jeunes. La direction olympienne n’écarte pas l’hypothèse d’un accord avant la fin de la saison.