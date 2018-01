OM : Tout est de ma faute avoue ce bide de l’OM

Dans : OM, Mercato.

Un an avant la fameuse quête d’un grand attaquant, l’Olympique de Marseille avait déjà connu des difficultés pour trouver un avant-centre digne de ce nom, confiant clairement les clés de l’attaque au seul Bafetimbi Gomis. Derrière, c’était le désert total, malgré les espoirs des supporters pour cette promesses arrivée pendant l’été. Petit frère de Michy Batshuayi, Aaron Leya Iseka avait montré de belles choses en préparation et dans les premiers matchs, avant de disparaître des radars après des performances décevantes. L’attaquant belge n’a jamais pu avoir de nouvelles chances, et est reparti tout aussi discrètement vers la Belgique. A seulement 20 ans, le joueur d’Anderlecht prêté à Zulte Waregem avec succès cette saison, prend sur lui son échec en Provence.

« À l'OM, je n'ai pas apporté ce que j'aurais pu. Je n'étais pas prêt pour ce défi. Tant physiquement que mentalement, j'en suis conscient, je suis responsable de mes échecs. On m'a donné ma chance, je ne l'ai pas saisie. Un point c'est tout », a expliqué Aaron Leya Iseka à Sport Magazine. Un constat lucide sur son échec, et qui lui a probablement permis de voir ce qui lui manquait encore pour s’imposer chez un club aussi exigeant que l’OM.