OM : Thauvin vendu 30 ME, la presse anglaise délire

Ce lundi, la presse anglaise s’est fait l’écho d’une rumeur selon laquelle Leicester aurait proposé 30 ME à l’Olympique de Marseille pour le transfert de Florian Thauvin. Rapidement, les supporters olympiens se sont alertés, estimant évidemment que cette somme était bien insuffisante pour l’international français, plus grosse valeur marchande du club phocéen. Mais du côté de La Provence, les informations sont différentes. Et plutôt rassurantes pour les supporters de l’Olympique de Marseille…

« Ici, en Angleterre, ça parle d'une offre de 30 ME de Leicester pour Florian Thauvin. Intox, l'OM n'a pas reçu d'offre des Foxes » a indiqué le journaliste Fabrice Lamperti, actuellement auprès des joueurs de l’Olympique de Marseille en stage en Angleterre. Reste maintenant à voir si l’intérêt de Leicester se confirmera. Si c’est le cas, une offre bien supérieure à 30 ME sera nécessaire pour faire céder Jacques-Henri Eyraud, quand on sait que cette somme est celle exigée par le président marseillais pour des joueurs tels que Maxime Lopez ou Morgan Sanson…