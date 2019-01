OM : Thauvin suspendu, MacHardy allume tout le monde, et même Eyraud

Dans : OM, Ligue 1.

Exclu dimanche dernier lors du match face à Lille, Florian Thauvin va manquer les deux prochains maths de l’Olympique de Marseille, a tranché la commission de discipline ce mercredi soir.

A cela s’ajoute un match avec sursis. Une décision qui provoque la furia du consultant de RMC Jonathan MacHardy. Le membre de l’After, qui ne cache pas sa passion pour l’OM, ne comprend pas comment le champion du monde peut récolter plusieurs matchs de suspension pour un geste d’énervement manqué qui plus est. Et MacHardy d’aller plus loin en demandant au président de monter au créneau pour une fois afin de faire entendre son désaccord.

« Pourquoi pas rétablir la peine de mort pendant qu’on y est. Rien n’est jamais justifié, il paye ses propos dans le couloir (il avait traité les arbitres de clochards), mais ils n’assument pas. Il n’y a même pas carton rouge et il prend trois matchs. Le Vélodrome est suspendu à huis-clos, Eyraud n’a pas moufté. Là, Thauvin prend deux matchs et un sursis pour une faute qui n’existe pas, il ne moufte pas. Je me demande ce que fait le président, si on peut encore appeler ça un président », a livré le consultant passablement énervé par l’immobilisme des dirigeants, sans parler de la décision de la commission de discipline qui ne se justifie pas selon lui.