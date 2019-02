OM : Thauvin refuse de jouer au VRP de luxe pour l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Samedi après-midi au Stade Vélodrome, Florian Thauvin a affiché une belle complicité avec Mario Balotelli.

Tous les deux buteurs, ils ont porté un OM convaincant, qui a retrouvé des couleurs avec l’arrivée de l’international italien en janvier dernier. Forcément, Florian Thauvin adorerait voir l’ancien attaquant de l’OGC Nice poursuivre l’aventure à Marseille au-delà de la saison. Mais le natif d’Orléans a rappelé à tout le monde qu’il n’avait pas encore usé de son influence pour convaincre son « pote », et que personne ne pouvait de tout de façon décider à la place de Super Mario, et de son puissant agent Mino Raiola.

« Ça fait un moment qu’on est potes, depuis cet été on discute beaucoup. Si j’essaye de le convaincre de rester plus longtemps à l’OM ? Vous savez, ça ce n’est pas de mon ressort. Moi je fais le maximum pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Honnêtement, on n’en a pas encore parlé pour le moment. Pour l’instant il a l’air de se sentir bien, il faut que ça continue comme cela » a confié Florian Thauvin au sujet de Mario Balotelli, buteur à trois reprises depuis son arrivée à Marseille. Et que les supporters phocéens, comme « Flotov », aimeraient évidemment conserver au-delà du mois de mai.