OM : Thauvin et le Milan AC, les preuves qu'il n'y a aucun accord

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Serie A.

Il y a une semaine, France Football s’enflammait en annonçant un accord imminent entre Florian Thauvin et le Milan AC en vue du mercato.

Rapidement, tous les spécialistes du football italien ont démonté cette grosse rumeur, affirmant que Florian Thauvin n’avait, pour l’heure, pas discuté avec les dirigeants lombards. En ce milieu de semaine, le Corriere dello Sport va dans ce sens puisque le média italien, qui confirme l’intérêt du Milan pour Florian Thauvin, affirme que l’actuel 4e de Série A attend de valider de manière officielle son billet pour la prochaine Ligue des Champions avant de s’attaquer au chantier du mercato.

Or pour l’instant, l’équipe de Gennaro Gattuso est loin d’avoir les deux pieds en C1 puisque le Milan est 4e à égalité avec l’Atalanta et avec seulement un point d’avance sur la Roma. Par ailleurs, Canal Plus affirme de son côté que Florian Thauvin s’est interdit également de discuter avec d’autres clubs, en attendant de connaître le classement final de l’Olympique de Marseille. Car du côté du n°26 de l’OM, on ne ferme pas la porte, bien au contraire, à l'idée de rester en cas de qualification pour la Ligue des Champions.