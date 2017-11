OM : Thauvin est triste pour Evra et appelle à l'union sacrée avec les supporters

Dans : OM, Ligue 1.

A la veille de la réception de Caen au Vélodrome, Florian Thauvin était en conférence de presse et bien évidemment l'international tricolore de l'Olympique de Marseille n'a pas échappé à une question sur l'affaire Patrice Evra. Loin de faire dans la langue de bois, Florian Thauvin, qui a eu maille à partir avec des supporters de l'OM dans le passé, a dit ce qui'l pensait de cette histoire, avouant avoir énormément de sympathie pour Patrice Evra. Mais il a demandé aux fans de Marseille de désormais se recentrer sur le foot et sur l'OM.

« Je n'aime pas porter de jugement sur qui que ce soit ou ce qui s'est passé. L'état d'esprit du groupe après ce match et cet incident, c'est de la tristesse. J’ai déjà été pris pour cible par les supporters, c'est difficile à vivre, pas simple à gérer. C'est compliqué quand il vous arrive quelque chose comme ça avant un match ou pendant un match. C'est dommage parce que l'OM et ses supporters c'est quelque chose de fort, il faut tous qu'on aille dans le même sens, on ne forme qu'un. On est là pour faire la fête ensemble et gagner. Dimanche, il y a un match, j'espère que cet incident ne viendra pas hanter le Vélodrome. Quand c'est plus compliqué, on est là pour se serrer les coudes Je ne porte pas de jugement je respecte énormément Pat, c'est quelqu'un que j'aime. C'est quelqu'un de très important pour nous dans le vestiaire et à titre personnel qui m'a beaucoup apporté », a confié, avec beaucoup de courage, Florian Thauvin, qui sait bien que Patrice Evra n’a plus vraiment beaucoup d’amis au sein des supporters marseillais.