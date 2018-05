OM : Thauvin en 1er choix, Di Maria ensuite, l’Inter lance son mercato

Dans : OM, Mercato, PSG, Serie A.

Qualifié in extremis pour la Ligue des Champions, l’Inter Milan se voit offrir une chance assez inespérée de redorer un peu son blason.

Le club lombard compte bien en profiter pour poursuivre un recrutement assez ambitieux ces dernières années, tout en voyant encore plus grand. Et les regards des dirigeants sont visiblement tournés vers la France, puisque parmi les trois premiers choix offensifs des nerazzurri, on retrouve deux éléments évoluant en Ligue 1 annonce Tuttosport. La première volonté de l’Inter Milan est tout de même très ambitieuse, puisqu’il s’agit de faire craquer l’OM pour récupérer Florian Thauvin. De nombreux obstacles sont clairement visibles, avec notamment la volonté commune du club provençal et du joueur de continuer l’aventure ensemble, et le prix demandé qui sera supérieur à 80 ME si l’on en croit Jacques-Henri Eyraud. Même si cette requête avait surtout une valeur dissuasive, difficile d’imaginer « Flotov » faire un nouveau grand saut dans l’inconnu alors que sa belle saison avec l’OM lui vaut un statut d’idole dans les travées du Vélodrome, et une participation à la prochaine Coupe du monde.

L’Inter s’attend donc à des difficultés, et pourrait en profiter pour partir sur deux autres cibles. On retrouve notamment Angel Di Maria, qui n’est pas tout à fait certain de continuer l’aventure au PSG, tandis que le club de la capitale regardera forcément si une belle offre arrivait sur son bureau. La dernière possibilité semble encore plus jouable, puisqu’elle concerne Riyad Mahrez, qui essaye pour le moment en vain de quitter Leicester, mais devient forcément de plus en plus abordable à chaque saison. Pour le club italien, il y a donc de quoi être optimiste sur au moins une de ces pistes, même s’il faudra inévitablement faire sauter la banque pour avoir gain de cause.