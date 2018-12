OM : Thauvin compte partir, et ce n’est pas une question de podium

Dans : OM, Mercato.

Joueur offensif majeur de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin donne parfois l’impression d’être un peu seul pour tenter de raviver les troupes et montrer la voie du succès.

Et comme les résultats ne sont pas au rendez-vous en cette fin d’année, son avenir à l’OM se dessine en pointillés. Officiellement, l’international français rêve de faire toute la suite de sa carrière à Marseille à condition d’y disputer régulièrement la Ligue des Champions. Ce que, pour le moment, le club provençal ne peut pas lui procurer. Un nouveau départ est donc à prévoir ? Oui selon France Football, qui évoque l’intérêt de quatre formations : l’Atlético Madrid, le Bayern Munich, l’Inter Milan et Chelsea. Et le champion du monde n’y serait clairement plus hostile.

La vraie raison serait autre que sportive selon l’hebdomadaire, qui évoque le fait que « Flotov » ait très mal digéré l’arrivée de recrues aux gros salaires, et notamment le fait que ses émoluments ne suivent pas pour rester au sommet de la grille. La preuve avec cette prolongation de contrat parfois évoquée, mais qui ne se concrétise pas depuis des mois, et ne semble désormais plus en mesure de se faire. Autant dire que dans ces conditions, même si Thavin a un contrat qui l’emmène jusqu’en juin 2021, son départ en fin de saison semble inéluctable. Surtout si un club européen venait à franchir la barre des 50 ME.