OM : Terribles révélations sur les méthodes Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est fait éliminer de toutes compétitions européennes ce mardi soir en s'inclinant face à Tottenham au Stade Vélodrome. Encore une fois, la performance du secteur offensif pose question. La gestion des joueurs pose question avec les révélations de Daniel Riolo.

Igor Tudor est sous le feu des critiques ces dernières heures après l'élimination de l'OM en Ligue des champions. Certains choix du Croate ne passent pas, comme le positionnement de certains joueurs ou la non-utilisation de Dimitri Payet ou encore de Bamba Dieng. Si le Français est souvent resté sur le banc en Ligue des champions, le champion d'Afrique n'a lui même pas été placé sur la liste de joueurs pouvant y participer. De quoi frustrer les fans et observateurs du club phocéen, qui pestent contre ce choix depuis de nombreuses semaines. Pour ces derniers, le Sénégalais aurait pu apporter grandement. Et pas mal de rumeurs circulent autour de la mise à l'écart globale de Bamba Dieng...

Dieng et l'OM, une histoire d'agent

Ça apprendra à l’OM à avoir « boycotter » Bamba Dieng… il aurai bien servi sur cette fin de match — Ricardo Faty (@rickyfaty) November 1, 2022

Si des échos parlent d'un simple choix sportif de l'OM et d'Igor Tudor, pas fans de son profil, d'autres évoquent un problème d'agent. C'est notamment le cas de Daniel Riolo, qui semble savoir pourquoi Bamba Dieng a été mis au placard. Sur l'antenne d'RMC, le consultant a indiqué sur le sujet : « L’histoire de Bamba Dieng, elle est tordue. Il s’est passé ce qui s’est passé avec Bouba Kamara. Le club lui a demandé de changer d’agent. Lui n’a pas voulu. On l’a mis au placard pour ça ». Pas de quoi calmer la gronde des fans de l'Olympique de Marseille contre leur club. La gestion de certains dossiers n'est pas vraiment comprise. Après cette énième débâcle de l'OM sur la scène européenne et la perte d'argent qui est liée, des choix forts devraient être pris lors des prochaines périodes de mercato. Dimitri Payet, Gerson ou encore Pape Gueye pourraient aller voir ailleurs. Idem pour Bamba Dieng, qui ne semble pas enclin à accepter la pression de l'OM concernant son agent. Des méthodes discutables si cela devait être avéré, et qui jettent le doute sur la façon de faire de Pablo Longoria, que l'on sait très rigoureux dans ses choix au mercato, et désireux d'absolument tout contrôler de A à Z. D'ici-là, les Phocéens vont devoir repartir de l'avant, alors qu'un Olympico attend l'Olympique de Marseille dimanche soir au Stade Vélodrome.