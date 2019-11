OM : Strootman va rester au mercato, ça fait un heureux

Dans : OM.

André Villas-Boas ne se fait pas beaucoup d’illusions sur le marché des transferts hivernal. L’entraineur portugais sait que son club n’a pas les moyens de recruter, même si la deuxième place actuelle de l’OM peut donner envie aux dirigeants de faire un effort pour aller chercher le podium.

En tout cas, l’ancien coach du FC Porto espère surtout ne pas perdre des éléments clés, et notamment Kevin Strootman, qu’il juge important pour le collectif. En effet, « AVB » a toujours défendu le milieu de terrain néerlandais, que l’OM a cherché à vendre l’été dernier, sans succès. Il faut dire qu’avec son contrat XXL valable jusqu’en juin 2023, l’ancien de la Roma est quasiment invendable. Si ce n’est pour un club anglais, comme Everton s’est récemment renseigné à son sujet.

Mais en plus, L’Equipe confirme que le Néerlandais n’est pas très tenté par un départ, malgré les critiques et un placement en sentinelle qui ne lui convient pas. En effet, Strootman apprécie son temps de jeu à Marseille, et estime que sa gestion lui permet de ne pas trop maltraiter son corps tout en conservant ses chances de disputer l’Euro 2020. Un transfert, ou un prêt, pour être oublié en Premier League le desservirait, et c’est pourquoi absolument tout indique que le milieu de terrain continuera l’aventure à l’OM cette saison. Il n’y a probablement que pour André Villas-Boas que c’est une bonne nouvelle au sein du club phocéen.