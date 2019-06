OM : Strootman n'est pas si nul, il fait frémir le marché

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Qui a dit que l’OM aurait du mal à se défaire de ses gros salaires ?

Pour ceux qui veulent rester comme Steve Mandanda ou Adil Rami, la donne semble en effet impossible à réaliser. Pour ceux qui doutent de leur avenir à Marseille, les choses s’accélèrent ces dernières heures. Luiz Gustavo se retrouve dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, pour un projet estampillé Ligue des Champions qui pourrait le séduire. Et pour son compère Kevin Strootman, cela bouge aussi. Les premiers mouvements sont assez prometteurs, puisque le milieu néerlandais a des touches en Angleterre et en Italie selon Foot Mercato.

L’OM, qui est allé au devant des clubs en proposant les services de son milieu de terrain, a donc reçu des retours positifs, même s’il s’agit pour le moment de requêtes pour un prêt plus qu’un transfert sec. Néanmoins, cela démontre que Strootman a encore la cote dans deux beaux championnats, et laisse les dirigeants marseillais optimistes sur la suite des discussions, le marché des transferts n’étant pour rappel pas encore ouvert. A suivre donc, même si le fait que la donne soit clair pour l’OM qui ne veut plus entendre parler du Néerlandais n’aide pas forcément à être en position de force dans les négociations.