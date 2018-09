OM : Strootman déjà critiqué, Garcia croit à une blague

Dans : OM, Ligue 1.

Tête d’affiche du mercato estival de l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman n’est pas encore au niveau attendu dans la cité phocéenne.

Plutôt bon contre Monaco puis Guingamp, l’international néerlandais a rencontré des difficultés face à Francfort et surtout à Lyon, où son association avec Sanson n’a pas aidé Caleta-Car et Luiz Gustavo. Interrogé sur les difficultés de son homme de base en conférence de presse, Rudi Garcia a refusé de tomber dans le petit jeu des journalistes, qui attendaient sans doute une critique du coach olympien à l’égard de l’ancien métronome de l’AS Roma.

« Kevin Strootman ? On a gagné les deux premiers matchs avec lui. Il a besoin de s’intégrer un peu plus. Sur les matchs où ça ne va pas bien, il ne faut pas l’attendre comme le sauveur. Il faut que tout le monde soit à son niveau. Kévin peut s’améliorer, mais les autres aussi. J’attends mieux de tout le monde, mais critiquer un joueur qui vient d’arriver n’a pas de sens » a confié Rudi Garcia, qui devrait titulariser le Néerlandais en sentinelle au sein d’un 4-3-3 ce mercredi soir contre Strasbourg. C’est dans ce rôle que le joueur de 28 ans a livré sa plus belle mi-temps, lors du second acte face à Guingamp.