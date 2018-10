OM : Strootman à l'OM, Garcia n'en revient toujours pas

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’Olympique de Marseille réalisait un gros coup en s’attachant les services de Kevin Strootman.

Recruté pour 28ME bonus compris en provenance de l’AS Roma, l’international néerlandais était vivement désiré par Rudi Garcia. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, l’entraîneur marseillais est revenu sur les dessous du transfert de Kevin Strootman. Un transfert que le coach olympien pensait impossible et ce pour plusieurs raisons, mais qui a été géré de main de maître par Andoni Zubizarreta.

« Quand j'ai su que la Roma prenait Nzonzi, j'ai téléphoné à Zubizarreta et je lui ai demandé d'étudier le terrain. Je pensais qu'il n'accepterait pas de venir à l'OM, vu qu'il venait d'être papa. Et en revanche... Kevin ne ressentait peut-être pas la confiance du club à ce moment-là et j'en ai profité » a confié Rudi Garcia, dont le discours a forcément trouvé un écho important chez Kevin Strootman, lequel apprécie énormément l’ancien entraîneur de l’AS Roma depuis leur collaboration en Italie. Désormais, les deux hommes doivent travailler main dans la main pour que le Néerlandais s’impose définitivement comme le patron de l’équipe marseillaise.