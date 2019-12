OM : Stoppé sur la route de Clairefontaine, Payet se fait ridiculiser

Dans : OM.

Grand artisan de l’actuelle deuxième place de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, Dimitri Payet peut-il prétendre à un retour en équipe de France? Oui, répond Julien Cazarre… avec ironie.

Il aura fallu un choc électrique face à l’Olympique Lyonnais pour réveiller Dimitri Payet. Remonté contre Rudi Garcia, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille avait surclassé l’équipe de son ancien entraîneur (2-1). Et c’est à partir de cette rencontre que le Réunionnais a porté sa formation jusqu’à la deuxième place de Ligue 1. Incitant même certains observateurs à envisager son retour en équipe de France. De quoi amuser Julien Cazarre, ironique sur les « performances impressionnantes » du Marseillais.

« En faisant exception du match contre Paris (4-0) qu'il a traversé comme un vendeur de slips au Cap d'Agde, il a ébloui ses adversaires de sa classe et de son talent, s’est moqué le chroniqueur de France Football. De Toulouse à Dijon en passant par Lille et Angers, si ça c'est pas du haut niveau je sais pas ce qu'il te faut mon cousin. Le gars a des stats qui font carrément flipper la planète foot. Attention, ça va piquer les yeux façon rimmel au tabasco... Cinq buts et trois passes décisives ! Bam, dans ta face ! Alors, il fait moins le malin, Leo Messi ? Il fait moins le zazou, Momo Salah ? »

Payet brille en L1 mais…

« On n'avait pas vu des stats pareilles à mi-saison en Ligue 1 depuis David Hellebuyck et Yann Lachuer, a ironisé le supporter parisien. Et puis, attention, le tout dans une Ligue 1 qui marche sur l'Europe à la manière de Napoléon... mais à Waterloo alors. (...) Je ferais exception du PSG qui, lui, s'en sort vu que c'est une équipe de haut niveau. Faut-il rappeler que notre Payet ne brille en soirée que si c'est pas le gala du centenaire mais la fête de la saucisse à Mayolasse ? »

« Il y avait un match de haut niveau pour montrer qu'il était "équipedefrançable", c'était celui contre Paris. Raté ! Alors, vous me direz, il s'est pas loupé en Coupe d'Europe, je vous dirais, ben oui, il la joue pas. Alors, vous me direz le PSG c'est pas évident, ils ont des milliards qui font qu'ils courent et qu'ils marquent. C'est vrai, mais Luiz Gustavo, du haut de ses 31 ans, il avait maîtrisé le milieu parisien. Mais lui, ça compte pas, c'est un joueur de niveau international. Ah ben, la voilà la réponse... », a conclu Julien Cazarre, qui conseillerait au sélectionneur Didier Deschamps de laisser Payet briller avec les petits de L1.