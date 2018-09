OM : Stade vide, pression, Sanson ne voulait pas de l'OL ni de l'ASM

Dans : OM, Ligue 1, OL, Monaco.

Grand espoir du football français à son éclosion à Montpellier, Morgan Sanson a malheureusement été ralenti par quelques blessures sérieuses en début de carrière.

Néanmoins, lorsqu’il avait fait le tour de la question dans l'Hérault, le milieu de terrain du MHSC provoquait toujours l’intérêt des clubs majeurs en France. Il a choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille. Non pas en raison de la proximité, mais comme une marque de son caractère et comme un défi envers lui-même, alors que signer à Lyon ou à Monaco auraient pu représenter un challenge avec moins de pression selon lui.

« Beaucoup de gens ne me voyaient pas à Marseille à cause de ma mentalité, c’est vrai. J’ai eu des contacts avec des clubs comme Lyon ou Monaco, à l’époque, mais j’ai préféré aller à Marseille pour voir ce que j’avais dans le ventre. J’avais besoin de me confronter à cette pression, à cette passion. Je préfère ça plutôt que d’être trop tranquille et de jouer dans un stade vide », a livré dans L’Equipe un Morgan Sanson qui doit certainement faire référence au forcing de Monaco pour le récupérer en 2017. Pour le moment, le milieu de terrain relayeur ne doit pas regretter son choix, lui qui s’est fait une place dans la rotation malgré la grosse concurrence à l’OM.