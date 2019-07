OM : SOS recrues au mercato, Marseille a un plan

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Même si son transfert n’est pas encore officiel, la venue de Dario Benedetto à l’Olympique de Marseille ne fait plus aucun doute.

Et pour preuve, Boca Juniors a réattribué le numéro 9 de « Pipa », lequel ne lui appartient désormais plus en Argentine. Dans les prochains jours, André Villas-Boas tiendra donc sa deuxième recrue estivale, après l’Espagnol Alvaro. Mais selon La Provence, des arrivées sont encore prévues dans la cité phocéenne, où Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta vont tenter de se renforcer à moindre coût, avec des prêts.

Marseille va solliciter des prêts

« Le directeur sportif de l'OM Andoni Zubizarreta, rentré vendredi de Washington, continue de lorgner les différentes opportunités sans perdre de vue que le marché anglais, qui ferme ses portes le 8 août, pourrait en offrir quelques-unes. D'après certaines indiscrétions, il y a de grandes chances que la prochaine arrivée, outre celle de Benedetto, se concrétise sous la forme d'un prêt, comme pour Alvaro qui va être présenté à la presse cette semaine » indique le quotidien marseillais, rappelant au passage que personne ne sera retenu à Marseille en cas d’offre satisfaisante. Morgan Sanson, Florian Thauvin voire Boubacar Kamara, les trois Marseillais les plus courtisés, sont prévenus.