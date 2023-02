OM : Bailly sous pression, Longoria s'énerve

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est montré particulièrement actif sur le marché des transferts ces dernières semaines. Parmi les gros renforts, on peut citer Eric Bailly, venu se relancer sur la Canebière.

Pablo Longoria a réalisé un énorme travail ces derniers mois sur le marché des transferts. S'il n'y a pas eu que des réussites, le président de l'OM a malgré tout redonné un nouveau souffle au projet phocéen. L'été dernier, Longoria voulait recruter des joueurs d'expérience à moindre coût. Eric Bailly, en échec du côté de Manchester United, a accepté le défi phocéen. Avec l'OM, l'Ivoirien a vite trouvé ses marques. Sa personnalité est également appréciée dans le vestiaire, lui qui a connu le plus haut niveau. Cependant, l'ancien de Villarreal, actuellement suspendu, peine à retrouver sa meilleure forme physique, raison pour laquelle il n'entrait plus dans les plans de Manchester United. Le club anglais a fixé une option d'achat à 7 millions d'euros si l'OM voulait définitivement s'attacher ses services à l'issue de la saison.

Eric Bailly, l'OM n'est pas sûr

On va enfin retrouver le grand @ericbailly24 sur un terrain de football 🥹 pic.twitter.com/VWOYnYb8cu — Flo (@Flo_OM5) February 10, 2023

Mais pour le moment, ce n'est pas gagné. En effet, L'Equipe indique ces dernières heures que la direction phocéenne est en pleine réflection concernant le joueur de 28 ans. D'ailleurs, le média précise que la levée de l'option d'achat semble à l'heure actuelle illusoire. L'OM, dont les finances se portent mieux mais ne sont pas encore des plus conséquentes, ne veut pas se précipiter et attend de voir ce que pourra apporter Eric Bailly en cette fin de saison. A l'Ivoirien donc de gagner la confiance totale de sa direction, alors que la défense centrale de l'OM répond présente en son absence. Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi sont en belle forme et ne comptent pas perdre leur place. Eric Bailly, compétiteur dans l'âme, aura certainement encore une belle carte à jouer avec les Phocéens, alors que ces derniers sont en course en Coupe de France et en Ligue 1.