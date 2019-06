OM : SOS défense, Marseille active deux pistes !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Nîmes.

Depuis le début du mercato, les postes de latéral gauche et d’attaquant axial ont souvent été cités comme prioritaires pour l’Olympique de Marseille.

Mais à en croire les informations de La Provence, un autre secteur de jeu préoccupe André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta, la défense centrale. Car quantitativement, le club phocéen risque d’être juste avec les départs d’Aymen Abdennour (fin de prêt), de Tomas Hubocan et de Rolando (fin de contrat). D’autant que le dossier Boubacar Kamara, libre dans un an, n’est pas réglé.

Du coup, le directeur sportif espagnol s’active pour trouver au moins une recrue. Et selon le quotidien provençal, deux pistes ont été activées. « Plusieurs noms apparaissent sur leur short-list, sans que l'on ne sache toutefois dans quel ordre. L'ancien Rennais Joris Gnagnon (Séville) en fait partie depuis longtemps déjà. Le Franco-Ivoirien de 22 ans était en effet régulièrement observé à l'époque où il évoluait au sein de l'écurie bretonne. Briançon (Nîmes) aussi est sur les tablettes de "Zubi" et des scouts marseillais qui n'ont pas manqué de noter son excellente première saison au sein de l'élite (33 matches, 2 buts, 2 passes décisives et des prestations solides saluées par de nombreux observateurs) » explique le média.

Problèmes : Gnagnon est estimé à 15 ME par Monchi, le directeur sportif du FC Séville, tandis que Briançon est jugé comme intransférable aux yeux de la direction de Nîmes. Le dossier du défenseur central s’annonce donc particulièrement délicat pour l’Olympique de Marseille, qui, en parallèle, fait son maximum pour prolonger Boubacar Kamara. « À La Commanderie, on reste néanmoins positif en attendant la suite » est-il précisé…