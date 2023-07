OM ‍: Son rêve brisé par Marcelino, il a encore la rage

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM réalise un mercato séduisant pour le moment. Le club phocéen aurait pu recruter Romain Saïss il y a quelques semaines mais finalement, le dossier a capoté.

L'OM espère démarrer sa saison sur les chapeaux de roue. Le club phocéen aura fort à faire entre le retour de la Ligue 1 et le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions à disputer. Les hommes de Marcelino défieront le Dnipro ou le Panathinaïkos. Et il faudra être prêt pour ce grand rendez-vous. Cela passera par une bonne préparation mais également par un recrutement de qualité. Pour le moment, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi ont débarqué. Ils seront rejoints prochainement par Ismaïla Sarr. Et un autre international aurait bien pu aussi se joindre à la fête : Romain Saïss. Pourtant, le Marocain a finalement signé au Qatar du côté d'Al-Sadd.

Saïss, Marcelino a dit non

SC Dnipro-1 ou Panathinaikos 👊



📅 Rendez-vous le 𝟬𝟴 𝗼𝘂 𝟬𝟵 𝗮𝗼𝘂̂𝘁 pour le 3e tour de qualification de la @ChampionsLeague✨#UCLdraw │ #ChampionsLeague pic.twitter.com/Wz68T5gtxe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2023

Lors d'une interview accordée à Foot Mercato, l'ancien défenseur du Besiktas s'est livré sur la possibilité qu'il avait de rejoindre l'OM. Et ça ne s'est pas joué à grand-chose : « Avant même le début du mercato, j’avais échangé avec le président et le directeur sportif Javier Ribalta. Ça s’était très bien passé. Il y avait une offre de contrat du club et une offre pour Besiktas qui l’avait refusée. Je n’ai jamais caché que j’étais fan de l’OM étant petit. Pour moi, c’était une belle opportunité, un grand club français avec la Ligue des champions. J’avais un intérêt. Malheureusement, avec l’arrivée de Marcelino, j’ai senti qu’ils commençaient à avoir certaines réticences. Avec mes agents, on a compris que ce serait compliqué. Pour tout ça, ça ne s’est pas fait. Ça aurait pu se faire plus tôt si Besiktas avait accepté l’offre ». De quoi certainement donner des regrets au joueur, à Pablo Longoria mais aussi aux fans marseillais, qui auraient pu profiter de l'expérience et de la qualité d'un joueur confirmé au plus haut niveau et qui sort d'une très belle Coupe du monde 2022 au Qatar avec le Maroc.