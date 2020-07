Dans : OM.

Après la promotion de Leeds United en Premier League, le manager Marcelo Bielsa reçoit de nombreux hommages. Dont l’un en provenance de l’Olympique de Marseille, son ancien club.

C’est la folie autour de Marcelo Bielsa ! Officiellement promu en Premier League la saison prochaine, le manager est définitivement devenu une idole à Leeds United, et pas seulement. L’Argentin est en effet encensé par de très nombreux observateurs qui apprécient sa philosophie de jeu et même sa personnalité. Des ingrédients décisifs pour la montée des Peacocks, sacrés champions de deuxième division anglaise ce samedi, après la défaite de leur poursuivant Brentford à Stoke City (1-0). Nul doute que certains de ses homologues, grands adeptes de ses idées, ne manqueront pas de le féliciter pour cette réussite. On pense notamment à Pep Guardiola ou encore Mauricio Pochettino, qui ne tarderont pas à imiter André Villas-Boas.

En effet, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, actuellement en stage de préparation en Allemagne, a pris le temps de saluer l’Argentin à travers une publication sur Twitter. « Félicitations professeur », a écrit le coach olympien sur une photo de lui accompagné d’El Loco, et datant de plusieurs années. Une belle marque de respect et d’admiration de la part du Portugais, qui n’aura sans doute pas l’occasion d’affronter Bielsa la saison prochaine. Villas-Boas compte bien quitter l’OM à la fin de son contrat l’été prochain, mais ses expériences mitigées à Chelsea et Tottenham l'ont dissuadé de revenir en Angleterre.