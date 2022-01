OM : Son prix fixé, Kamara n’est pas soldé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A quelques mois de la fin de son contrat, Boubacar Kamara rendrait un énorme service à l’Olympique de Marseille s’il acceptait de partir cet hiver. La preuve, le club phocéen a déjà fixé le prix de son transfert. Un montant plutôt élevé compte tenu de la situation du minot.

Dans l’esprit de Pablo Longoria, l’attaquant Cédric Bakambu ne sera pas la seule recrue hivernale de l’Olympique de Marseille. Le président compte bien répondre aux exigences de son entraîneur Jorge Sampaoli qui réclame encore d’autres renforts. Cela passera sûrement par des départs afin de récolter des liquidités et d’alléger la masse salariale. Mais encore faudrait-il convaincre les joueurs visés de partir. La mission n’est pas simple en ce qui concerne le défenseur central Alvaro Gonzalez, très attaché au club phocéen.

Mais la tâche est sans doute encore plus compliquée avec Boubacar Kamara. Pour rappel, le milieu défensif arrive bientôt à la fin de son contrat. Un bail qu’il ne devrait pas prolonger. Ce mercato hivernal représente donc la dernière opportunité de sauver quelques millions d’euros sur son transfert, sous peine de le voir partir libre l’été prochain. Cette situation urgente n’empêche pourtant pas l’Olympique de Marseille de fixer un tarif assez élevé. En effet, plusieurs sources italiennes dont Tuttomercatoweb affirment qu’il faudra dépenser 10 millions d’euros pour s’attacher les services de Boubacar Kamara.

Kamara a une bonne raison de rester

Le montant n’est pas négligeable quand on sait que le milieu défensif peut déjà s’engager librement avec le club de son choix pour la saison prochaine. Pourtant, la Roma de José Mourinho ne serait pas refroidie et pourrait se manifester si elle parvient à dégraisser suffisamment. Mais le club de la capitale italienne risque de perdre son temps, le Marseillais ayant visiblement prévu d’honorer la fin de son bail. A noter que Boubacar Kamara vient de devenir papa pour la deuxième fois lundi dernier. Un événement qui ne devrait pas l’inciter à changer de club et de pays dans les prochains jours.