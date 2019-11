OM : Son exploit contre Brest, c’est la routine pour Radonjic

Dans : OM.

Moins d’une semaine après son but à Toulouse (0-2), Nemanja Radonjic a remis ça face au Stade Brestois (2-1) vendredi. Beaucoup sont évidemment surpris, mais pas ses coéquipiers à Marseille.

La métamorphose de Nemanja Radonjic ! Incapable de se montrer décisif pendant plus d’un an, l’ailier de l’Olympique de Marseille a soudainement inscrit ses deux premiers buts en Ligue 1. Le premier à Toulouse le week-end dernier, puis le deuxième face à Brest qui venait d’égaliser en fin de rencontre. Un véritable exploit personnel sur l’engagement auquel personne ne s’attendait, et surtout pas le gardien Steve Mandanda. « C'est simple, on fait l'engagement, on décale, il part, il enroule, but, c'est bon ! On est contents et on ne pense plus au but concédé », a commenté l’international français, lequel a déjà vu le Serbe réaliser ce genre de percée à la Commanderie.

« S'il me surprend ? Non, il en est capable. On le voit régulièrement faire ce genre d'action à l'entraînement. Il a une qualité de vitesse et de technique incroyable, a encensé le portier olympien. Maintenant il faut qu'il arrive à être plus constant dans ce qu'il fait. Mais c'est bien, car ça fait deux matchs où il rentre et où il est décisif. C'est bien pour sa confiance et pour nous aussi, car ça montre que le groupe est solide et a un seul objectif, celui de gagner et de faire le maximum pour que l'OM soit en haut. » Reste à savoir si l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade saura reproduire une telle performance en tant que titulaire.