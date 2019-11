OM : Radonjic plus fort que Cristiano Ronaldo, la toile s'enflamme

Dans : OM.

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille n’a pas loupé l’occasion de faire le trou sur ses principaux poursuivants dans la course au podium en dominant le Stade Brestois (2-1).

Durant cette rencontre, le club phocéen a régalé le public du Vélodrome, avec 34 tirs tentés, un record en Ligue 1 depuis 2013. La troupe d’André Villas-Boas a effectivement multiplié les occasions avec Benedetto, Sanson ou Rongier. Mais au final, c’est Sarr qui a ouvert la marque (57e)... avant le but de la délivrance de Nemanja Radonjić (89e). Quelques secondes après l'égalisation de Cardona (88e), l’international serbe a effectivement pris le ballon sur le côté gauche, dès la remise en jeu, avant de remonter toute la moitié de terrain adverse jusqu’à décocher une magnifique frappe enroulée du droit à l’entrée de la surface. Une réalisation de toute beauté pour le nouveau joker de luxe de l’OM.

Entré en jeu à la place de Sarr à la 74e minute, le joueur de 23 ans a donc inscrit son deuxième but en deux matchs, après avoir été muet lors de ses 31 premières rencontres sous le maillot de l’OM. Autant dire que Radonjic a peut-être eu le déclic à Toulouse la semaine passée. Il serait temps pour ce joueur acheté pour 14 millions d'euros durant l’été 2018. À confirmer toutefois la semaine prochaine, au cours de laquelle Marseille aura deux rendez-vous importants contre Angers mardi et Bordeaux dimanche. En attendant, Radonjic fait réagir sur les réseaux sociaux. Et en bien, pour une fois !

Que #radonjic ait sauvé les 3 points devant Brest est une immense victoire pour Vilas Boas: réussir à garder dans le coup et à concerner un joueur à ce point en échec... Là, tu vois ce qu'est un grand coach. #OMSB29 #OMSB #OlympiqueMarseille — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) November 29, 2019

Ahahah Nemanja ouiiiii montre leurrrrrr 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #TheSerbianCristiano — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) November 29, 2019

ACTUELLEMENT JE VEUX RIEN SAVOIR MAIS RADONJIC EST MEILLEUR QUE RONALDO



NR7 PLUS FORT QUE CR7



QUI AURAIT PU CROIRE CA — Lino Treize (@LinoTreize) November 29, 2019

Bon qui veut radonjic 80M€ c’est maintenant ou jamais il faut signer — Arrowgance (@Arrowgance_) November 29, 2019