OM-SMC : « Le VAR utilisé par des nuls », Pierre Ménès se lâche

Dans : OM, Ligue 1, SMC.

Ce dimanche après-midi, dans son antre imprenable du Vélodrome, l'Olympique de Marseille s'est évité une crise avant la trêve internationale d'octobre. En gagnant contre Caen sans prendre de but (2-0), une première depuis la mi-septembre, le club phocéen a retrouvé le chemin de la victoire et est même remonté sur le podium de la Ligue 1. Mais la donne aurait pu être différente sans l'assistance vidéo à l'arbitrage, qui a une nouvelle fois favorisé un gros bras du championnat.

En effet, la VAR a d'abord validé le premier but marseillais de Mitroglou, alors qu'Ocampos semble faire action de jeu en étant hors-jeu (40e)... avant de refuser un but caennais de Djiku pour une main discutée (90e+1). Deux choix de M. Millot qui ont provoqué des critiques sur les réseaux sociaux, notamment sur le temps de latence des décisions et sur une supposée incompétence des arbitres vidéo, avec un Pierre Ménès en tête du peloton des frondeurs. La VAR continue donc de faire débat en L1...