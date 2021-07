OM : Simeone raide dingue de Marseille, il le prouve

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille ignore pour le moment qui sera son attaquant de pointe pour débuter la saison. Giovanni Simeone rêve de l'être.

Arkadiusz Milik ne sera pas apte pour le premier match, sachant que le Polonais n’a pas encore repris l’entraînement, et pourrait manquer le premier mois de compétition tout de même. De quoi freiner l’éventuel départ de Dario Benedetto, qui suscite quelques intérêts, mais aucune offre qui pourrait provoquer son transfert imminent. Pour le moment, le jeune Bamba Dieng en profite pour se montrer, même si l’OM cherche à régler le problème en recrutant un joueur de premier rang, capable de donner le change à Milik, le numéro 1 du poste. Pablo Longoria apprécie beaucoup Giovanni Simeone, qui sort d’une solide saison à Cagliari. L’attaquant argentin a visiblement déjà l’OM dans la peau, puisqu’il a confié à ses dirigeants qu’il était temps pour lui de partir, et que le projet marseillais l’intéressait.

Pour le moment, cela n’a pas beaucoup plus avancé, mais le fils de Diego Simeone semble réellement déjà se projeter sur un avenir en Provence. La preuve, selon l’informateur Nicolo Schira, le Zénith Saint-Pétersbourg est venu vers lui pour le recruter sous la forme d’un prêt avec une option d’achat quasiment obligatoire. Les deux clubs discutent, mais Simeone a fait savoir qu’il se mettait en mode réflexion, car il a donné sa priorité à l’OM. Mais forcément, le temps passe et à l’approche du mois d’août, si Pablo Longoria ne fait pas prochainement une offre capable de séduire Cagliari, le club russe risque bien de finir par lui passer devant, peu importe le désir de Giovanni Simeone pour son avenir. Mais une fois encore, l’argent sera le nerf de la guerre, puisque Cagliari cherche à récupérer 10 ME avec l’Argentin né à Madrid et qui évolue en Série A depuis 2016.