OM : Giovanni Simeone le nouveau coup gagnant de Longoria

Dans : OM.

Le nom de Giovanni Simeone circule très régulièrement du côté de l'Olympique de Marseille et la presse italienne confirme que l'international argentin de Cagliari pourrait rejoindre rapidement l'OM.

L’Olympique de Marseille multipliant les opérations depuis le début du marché des transferts, des dizaines de noms ont été cités en contact avec Pablo Longoria afin de venir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Et parmi ces joueurs, il y a toujours eu Giovanni Simeone, le fils de l’entraîneur de l’Atlético Madrid, qui évolue sous le maillot de Cagliari où il est sous contrat jusqu’en 2024. Agé de 26 ans, l’attaquant international argentin est sur la liste des transferts du côté du club sarde et du côté des médias italiens, on pense toujours que l’OM est le grandissime favori pour accueillir Simeone Jr. Journaliste pour TMW, Giacomo Iacobellis confirme que c’est bien le club phocéen qui tient la corde dans ce dossier, même si la concurrence s’est réveillée ces derniers jours.

Et pour aboutir à un transfert rapide, Giovanni Simeone aurait fait des efforts durant les vacances pour être au top physiquement dès la reprise de l’entraînement. « El Cholito, conscient que les portes d’un nouveau club et d’un nouveau championnat pourraient s’ouvrir pour lui dans les prochains jours, a profité des vacances pour se maintenir dans une excellente forme. Le staff des Rossoblu a été surpris lors des premières séances de travail. Giovanni Simeone a eu de bonnes sensations en vue de son éventuel transfert en Ligue 1 étant donné que l’Olympique de Marseille est en pole », précise le journaliste italien. Parmi les concurrents supposés de l’OM dans ce dossier, il y a le Celta Vigo, West Ham ainsi que Villarreal, trois formations qui auraient pris des renseignements sur l'attaquant de Cagliari sans que cela donne lieu, pour l'instant, à une offre officielle.