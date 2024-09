OM ‍: Scandalisé par l’arbitrage, Longoria riposte ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le carton rouge récolté par Derek Cornelius lors du match de samedi après-midi entre l’OM et Nice ne passe pas dans le camp olympien, qui va saisir la commission de discipline de la LFP.

Malgré la victoire de son équipe face à Nice samedi après-midi au Vélodrome (2-0), Roberto De Zerbi n’était pas pleinement satisfait de ce qu’il a vu. D’abord car ses joueurs n’ont pas dominé comme il l’espérait face aux Aiglons, mais également car le technicien italien a perdu Derek Cornelius pour le déplacement à Lyon dimanche prochain. Excellent face à Nice, le défenseur canadien a reçu un carton rouge assez sévère. Si le premier carton jaune distribué par Benoit Millot ne souffre d’aucune contestation pour une grosse faute dans le jeu, le second fait polémique car l’arbitre de ce derby entre Nice et l’OM a sanctionné Derek Cornelius d’un second carton jaune pour gain de temps sur un coup-franc.

Une décision lunaire aux yeux des dirigeants de l’Olympique de Marseille, lesquels vont saisir ce mercredi la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel pour demander l’annulation du deuxième carton jaune infligé à l’ancien joueur de Malmö selon le compte @TeamOM_Officiel. « L'arbitre n'a absolument pas entendu les arguments du joueur et du club lors de la discussion d’après-match. Seulement 9 secondes se sont écoulées entre le coup de sifflet de l'arbitre et le deuxième carton jaune alors que le joueur niçois ne se trouvait pas à distance réglementaire pour permettre la reprise du jeu » indique notamment le compte sur X, qui précise par ailleurs que Benoit Millot a laissé plus de neuf secondes à de multiples reprises pour des coup-francs durant le match, sans sanctionner pour autant les joueurs d’un carton jaune de manière systématique.

L'OM veut faire annuler le carton de Cornelius

En ce sens, la sanction infligée à Derek Cornelius semble exagérée aux yeux des dirigeants de l’Olympique de Marseille, lesquels comptent bien faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire annuler ce carton jaune. Pablo Longoria prend néanmoins un risque, car le président de l’OM sait qu’en faisant appel, il peut obtenir gain de cause… ou alourdir la sanction de son joueur. Mais dans ce dossier, Marseille semble certain de ses arguments afin de pouvoir faire annuler le carton jaune de Derek Cornelius, ce qui permettrait à Roberto De Zerbi de pouvoir compter sur l’international canadien pour le déplacement au Groupama Stadium dimanche soir. En cas d'absence de Cornelius à Lyon dimanche, Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur Lilian Brassier ainsi que Leonardo Balerdi, trop juste pour jouer face à Nice mais qui devrait être opérationnel dans la capitale des Gaules.