OM : Sauzée est scotché par le duo magique de Marseille

Recruté cet été par l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier affiche un niveau exceptionnel en Provence, où il forme un duo explosif avec Morgan Sanson au milieu de terrain.

Depuis plusieurs semaines, les deux joueurs de l’Olympique de Marseille crèvent l’écran, à tel point que leur duo est perçu par de nombreux observateurs comme la clé du succès marseillais. Ce n’est pas Franck Sauzée qui va dire le contraire. Régulièrement aux commentaires pour les matchs de l’OM sur Canal Plus, le consultant a été dithyrambique au sujet de Valentin Rongier et de Morgan Sanson dans une interview accordée au Phocéen.

« Il faut laisser Valentin Rongier bien s'habituer à cette équipe. Mais aujourd'hui, je dois avouer que cette association avec Sanson elle est fracassante. J'ai du mal à dissocier leurs performances parce que je les trouve très complémentaires, ils sont très haut et font mal aux équipes adverses. Quand l'OM décide de presser haut ils sont irremplaçables. Ce sont des voltigeurs. On dit que les voltigeurs se sont ceux qui ont cette capacité à sortir sur les coups francs mais non, ce n'est pas que ça, ils ont cette capacité à se projeter sans ballon. Rongier, il a le coffre, il gratte tout ce qu'il peut gratter au milieu. Il se projette comme un récupérateur de défense. Contre Bordeaux, Kamara jouait devant la défense, et je le trouve très bon dans ce registre-là, et bien Valentin il est là à côté, il accompagne, il récupère ces ballons, il les donne, il se projette... les qualités sont énormes. Maintenant, il faut qu'il prenne de l'expérience, qu'il s'assoit réellement dans ce poste » a souligné Franck Sauzée, lequel a apprécié le spectacle contre Bordeaux comme le prouve son cri du cœur polémique sur le but de Morgan Sanson, justement.