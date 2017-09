OM : Sanson torpillé par la tactique de Rudi Garcia ?

Dans : OM, Ligue 1.

Sur le banc de touche lors des derniers matchs, Morgan Sanson a retrouvé un statut de titulaire. Mais pour ne pas dévier de la tactique récemment mise en place par Rudi Garcia, l’ancien montpelliérain a évolué à un poste de milieu gauche qu’il connaît très peu, et n’apprécie guère. Après la défaite face à Salzbourg, le natif du Cher ne s’est pas gêné pour faire comprendre qu’il pouvait bien s’excentrer pour rendre service de manière exceptionnelle, mais qu’il n’était pas vraiment question de s’y installer. A la vue de sa prestation très timorée à ce poste, le joueur de l'OM met les choses au clair.

« On voulait poursuivre notre série, malheureusement on ne l'a pas fait. On aurait pu marquer, on a été solide une grande partie du match. Mais sur une occasion, ils ont su marquer et nous passer devant. Jouer à gauche ? Ce n'est pas mon poste de prédilection, tout le monde le sait. Pour dépanner l'équipe, pas de problème. Mais sur le long terme, on verra ça. Si je suis agacé ? C'est surtout la défaite qui m'agace », a livré un Morgan Sanson tout de même légitimement inquiet sur un plan personnel par rapport à un début de saison où il est en train de disparaître des radars.