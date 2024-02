OM ‍: Guendouzi ne dit pas non à un retour fracassant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après deux saisons à l’OM, Mattéo Guendouzi a quitté le club phocéen l’été dernier pour rejoindre la Lazio Rome, où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Maurizio Sarri.

D’un point de vue sportif, l’international français ne doit pas regretter son choix de carrière au vu des difficultés de l’Olympique de Marseille et de la belle saison de la Lazio Rome, qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. L’été dernier, le départ de Mattéo Guendouzi a néanmoins été un crève-cœur pour les supporters olympiens, qui s’identifiaient à ce milieu de terrain fougueux et dont la mentalité collait parfaitement avec le club phocéen. Mattéo Guendouzi a d’ailleurs eu du mal à partir mais s’est finalement laissé convaincre par Pablo Longoria, d’autant que la fin de son aventure marseillaise a été plus difficile avec un temps de jeu en chute libre sous les ordres d’Igor Tudor.

Six mois après son départ, Mattéo Guendouzi a évoqué Marseille dans une interview accordée à Canal +. Et le vice-champion du monde 2022 ne ferme pas la porte à un retour en Provence d’ici la fin de sa carrière. « Retourner à l’OM un jour ? C’est une belle question ! Aujourd’hui je suis très heureux à la Lazio, mais tout le monde connaît l’attache que j’ai pour l’OM et ses supporters, pour la ville. J’ai eu un réel coup de foudre pour ce club. Donc forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur » a prédit Mattéo Guendouzi, lequel ne semble pas fermé à l’idée de revenir à l’Olympique de Marseille d’ici la fin de sa carrière. Avant cela, le joueur de la Lazio Rome entend bien réaliser de grandes choses en Série A avec l’objectif ultime de revenir en Equipe de France à quelques semaines de l’Euro 2022 même si ces derniers mois, l’ancien Gunner ne semble plus vraiment entrer dans les plans de Didier Deschamps.