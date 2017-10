OM : Sanson binôme de Gustavo, c'est prévu à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Remplaçant depuis le passage de l’OM en 4-2-3-1, Morgan Sanson garde néanmoins la confiance d’un staff conscient du potentiel du milieu de terrain de 23 ans.

Titulaire indiscutable au sein du 4-3-3 de Rudi Garcia à Marseille, Morgan Sanson a perdu sa place depuis le changement de système à deux milieux récupérateurs. Essayé dans le couloir gauche de l’attaque, l’ancien de Montpellier n’a pas convaincu à ce poste où Lucas Ocampos s’est tout de façon imposé comme un élément incontournable. Selon les informations de L’Equipe, c’est au poste de milieu défensif au côté de Luiz Gustavo que Rudi Garcia souhaite installer le numéro 8 de l’OM.

« Son poste, c’est dans le cœur du jeu » confirme Rolland Courbis dans les colonnes du quotidien. « Je ne me fais pas de souci pour lui. Sanson est tout proche de ce qui se fait de mieux au poste de numéro huit. Il est totalement différent de ce que l’on pense de lui. Il est discret, OK, mais aussi très surprenant sur le plan athlétique. Pour moi, les trois milieux (Gustavo, Zambo-Anguissa et Sanson) auront quasiment le même temps de jeu à la fin de la saison » explique celui qui a entraîné le joueur formé au Mans durant deux saisons au MHSC. Néanmoins, le staff de l’OM attend de Morgan Sanson qu’il muscle encore son jeu et qu’il n’oublie pas de faire les efforts défensifs nécessaires pour le tester en binôme de Luiz Gustavo à la place de Zambo-Anguissa…